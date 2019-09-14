مصدر عسكري إسرائيلي: إحباط عملية تهريب أسلحة من لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أفاد مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، أن الجيش أحبط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية في الشمال إلى المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبين المصدر الذي لم يكشف عن اسمه للقناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنه تم الاشتباه بشخص يلقي "حقيبة كبيرة" من الحدود اللبنانية إلى إسرائيل، وعند رصدها والوصول إليها وضبطها تبين أنها تحوي أسلحة مهربة.
وأشار إلى أنه تم العثور على 17 مسدساً وأسلحة أخرى (لم يحددها)، لافتًا أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة الوجهة المفترضة للأسلحة.
ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما ذكره المصدر العسكري.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، شهد جنوب لبنان توترا عسكريا إثر استهداف الحزب لآلية عسكرية إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع، رداً على مقتل قياديين بالحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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