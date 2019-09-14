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إصابة 46 فلسطينيا بينهم طفلة خلال مواجهات شرقي القدس

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القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب 46 فلسطينيًا بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، السبت، بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن "طواقمها تعاملت مع 46 إصابة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية". 

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وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أُصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى. 

وبحسب الجمعية؛ تنوعت الاصابات ما بين الاختناق والرضوض من جراء السقوط وحروق باليد واختناق بالغاز. 

وكانت الحصيلة الأولية لعدد المصابين في وقت سابق السبت، هي 7 مصابين، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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