«الصحة»: الضوء الأزرق للهواتف الذكية يسبب 3 أضرار للعين

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الضوء الأزرق الصادر عن الهواتف الذكية لا يسبب العمى الكلي، لكنه يؤدي إلى 3 أضرار أخرى.

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