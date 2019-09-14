تراجع صادرات الصين في ظل الحرب التجارية مع أمريكا

الخليج - ار تي

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم ، تراجع الصادرات الصينية في أغسطس(آب) الماضي بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات انخفضت إلى أكثر قليلاً من 214 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.6% لتصل إلى أقل من 180 مليار دولار، وسجلت صادرات الصين للسوق الأمريكية أكبر نسبة انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 16% لتصل إلى 37.3 مليار دولار.

يشار إلى أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، والتي اندلعت قبل أكثر من عام، قد أثرت سلبياً على الاقتصاد العالمي، ومن المقرر استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن مطلع أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ولم يبد أي طرف تراجعاً عن الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما.

وكانت أمريكا بدأت الأسبوع الماضي تطبيق رسوم بنسبة 15% على بضائع صينية بقيمة 112 مليار دولار، تشمل أجهزة تلفزيون وكتب وأحذية رياضية، كما دخلت حيز التنفيذ رسوم صينية تتراوح بين 5 و 10% على واردات أمريكية تقدر قيمتها بـ 75 مليار دولار.