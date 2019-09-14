نياكاتي يقود #الوحدة للفوز على #الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

قاد المحترف المالي يوسف نياكاتي فريقه الوحدة للفوز على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل نياكاتي ثنائية الضيوف في الدقيقتين 8 و45+1 من عمر اللقاء، في حين أضاع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ضربة جزاء عند الدقيقة 66، قبل أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي انتهى به اللقاء.

وحصد الوحدة أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثامن.