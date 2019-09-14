اخبار الخليج

نياكاتي يقود #الوحدة للفوز على #الأهلي

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

قاد المحترف المالي يوسف نياكاتي فريقه الوحدة للفوز على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما السبت لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وسجل نياكاتي ثنائية الضيوف في الدقيقتين 8 و45+1 من عمر اللقاء، في حين أضاع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ضربة جزاء عند الدقيقة 66، قبل أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي انتهى به اللقاء.

وحصد الوحدة أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نياكاتي يقود #الوحدة للفوز على #الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا