الجزائر تدين الهجوم على معملين تابعين لشركة « #أرامكو_السعودية »

صحيفة الخليج الالكترونية أدانت الجزائر بشدة الهجوم الذي تعرض له معملان تابعان لشركة “أرامكو” اليوم في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار. وجاء في بيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية السفير عبدالعزيز بن علي الشريف “نعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة العربية السعودية” مؤكدًا تضامن بلاده مع المملكة ضد هذا الهجوم الإرهابي.

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