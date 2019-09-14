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وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أعرب الملك عبدالله خلال الاتصال عن "إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو في السعودية، من قبل طائرات بدون طيار".
وأكد ملك الأردن على "وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".
وتابع قائلا، "الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني".
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".
وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.
وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة؛ وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في أيار/مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى أول اتصال هاتفي من زعيم عربي بعد هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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