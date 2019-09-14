غريفيث يبدي "قلقه" بعد الهجوم على ارامكو

اسماء السيد - الرياض: أعرب موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث عن "قلقه البالغ" بعد الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون السبت بواسطة طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو في السعودية.
وابدى غريفيث في بيان "قلقه البالغ حيال الهجمات بطائرات مسيرة (...) اليوم على منشأتين نفطيتين رئيسيتين في المملكة العربية السعودية"، معتبرا أن "التصعيد العسكري الاخير يثير قلقا بالغا".
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