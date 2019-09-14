"الداخلية العرب" يستنكر بشدة هجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكاره الشديد لهجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم السبت أن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا العمل، لتؤكد تضامنها التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

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