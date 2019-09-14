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مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح اليوم.

 

وأكد البيان على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

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