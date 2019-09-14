عاهل الأردن يدين استهداف الحوثيين منشأتين لـ "أرامكو" بالسعودية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن "الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أدان فيه استهداف منشأتين لـ "أرامكو" بالسعودية.

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جاء ذلك، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق المصدر ذاته، فقد أعرب الملك عبد الله عن إدانته واستنكاره "الشديدين" للاعتداء "الجبان"

وأكد ملك الأردن وقوف بلاده إلى جانب السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم استهداف منشأتين نفطيتين سعودينين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ"أرامكو". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.