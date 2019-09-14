غزة.. فصيل مسلح يعلن إسقاط "طائرة تجسس" إسرائيلية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح "للجبهة الشعبية" بقطاع غزة، السبت، أنها سيطرت على "طائرة تجسس" إسرائيلية تمكنت من إسقاطها، وذلك بعد 4 أيام على اعتراف إسرائيل بحادث مماثل.

جاء ذلك في بيان للكتائب نشرته عبر موقعها الالكتروني، اطلعت الخليج 365 عليه.

وقالت الكتائب إن قناصتها تمكنوا من "إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها وسيتم الإعلان بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 17:30 تغ لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا يؤكد أو ينفي الواقعة.

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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تعليقا على الواقعة، السبت، إن "الجيش الإسرائيلي وسع خلال السنوات الماضية بشكل كبير استخدامه للطائرات المسيرة، بداية من نماذج بسيطة جداً، كتلك المتاحة بالسوق المدني، وصولا إلى طائرات متطورة للغاية تسمح بتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية".

والثلاثاء، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح، لحركة "حماس"، أنها سيطرت على حوّامة إسرائيلية، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، كانت تحمل جهازا لتنفيذ "مهمة".

وقالت "القسام" في بيان، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الحوامّة، كانت في "مهمة خاصة داخل قطاع غزة"، دون تفاصيل إضافية.

واعترفت إسرائيل حينذاك على لسان المتحدث باسم جيشها أفيخاي أدرعي بسقوط "طائرة مُسيّرة صغيرة في جنوب قطاع غزة"، دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو أسباب سقوطها.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية، وسبق أن أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط عدة طائرات مسيرة فوق أراضي قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.