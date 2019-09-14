- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حقق باريس سان جيرمان فوزاً عسيراً على أرضه أمام ستراسبورج بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
سجل النجم نيمار هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة في الوقت القاتل من صناعة المدافع عبدو ديالو، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدف ثان للاعب بعدها بلحظات.
ودخل النجم القادم من انتر ميلانو على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي بديلاً مع فريق المدرب توماس توخيل في مكان الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 63.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده بالتعادل لـ12 نقاط في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد ستراسبورج المتعثر عند 3 في المركز الـ18.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بهدف نيمار “الرائع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.