الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بهدف نيمار “الرائع”

ودخل النجم القادم من انتر ميلانو على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي بديلاً مع فريق المدرب توماس توخيل في مكان الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 63.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بالتعادل لـ12 نقاط في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد ستراسبورج المتعثر عند 3 في المركز الـ18.