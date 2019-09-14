الغسالات الأتوماتيكية .. قنابل موقوتة في المنازل

يعيش أكثر من نصف مليون عائلة في خطر، بسبب ما وُصِفَ بـ”قنابل موقوتة” موجودة داخل منازلهم.

باتت المنازل معرضة للتفجير في أي لحظة، بسبب خلل في المجفف الخاص بالغسالات الأتوماتيكية، الأمر الذي دفع شركة “ويرلبول” الأمريكية إلى استدعاء ما يقرب من نصف مليون قطعة.

وفقا لما نشره موقع “بي بي سي”، فإن مئات الآلاف من مجففات الغسالات تشكل خطرا حقيقيا على المنازل، وتهدد بالانفجار في أي وقت.

وأعلنت شركة “ويرلبول”، أنها تستهدف جمع 500 ألف مجفف ملابس منذ تموز (يوليو) الماضي، لكن الشركة لم تستقبل سوى 65 ألفا إلى الآن.

وتتعلق عملية الاسترجاع، بطرز معينة من المجففات صُنِّعَتْ بين عامي 2004 و2015.

الشركة وجدت مشكلة في مجففات الغسالات يسمح بوصول الزغب الموجود على الملابس إلى الأجزاء المسؤولة عن التدفئة، ما يؤدي إلى انفجار الجهاز واندلاع الحريق.

وكشفت الشركة عن ورود أكثر من 50 بلاغا عن حوادث حريق، تسببت فيها آلات التجفيف.