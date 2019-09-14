الإمارات.. وصول جثامين الجنود الستة إلى الوطن

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الخليج - ار تي
أعلنت السلطات الإماراتية وصول جثامين جنودها الستة الذين لقوا مصرعهم أمس في حادث تصادم آليات عسكرية “في أرض العمليات”، إلى مطار البطين الخاص بأبو ظبي على متن طائرة عسكرية.
وجرت على أرض المطار مراسم عسكرية خاصة باستقبال الجثامين، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية ينتظرون في المطار.
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