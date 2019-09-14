المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #اليمن يدين هجمات #الحوثي على منشآت النفط #السعودية

ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وحث على منع تكرار حوادث كهذه، والتي وصفها بأنها “تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر”.

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إلى ذلك، دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات “الاستهداف الإرهابي الجبان على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص”.

وأكد بيان صادر عن الخارجية اليمنية، وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت، مجدداً، موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على المملكة وإنما على الأمن واستقرار المنطقة ككل.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك”.