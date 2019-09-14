لماذا ينزعج البعض من صوت المضغ؟

صحيفة الخليج الالكترونية

يشعر الكثير من الأشخاص بالانزعاج من أصوات معينة مثل مضغ الطعام بصوت مرتفع، أو صرير الطباشير على السبورة، أو الأصوات التي تصدر عن فرقعة المفاصل، فما السبب وراء ذلك؟

يفسر العلماء ظاهرة الانزعاج من بعض الأصوات بالإصابة بحالة صحية تدعى الميسوفونيا، والتي تنشأ بسبب خلل في الدماغ. وقد تكون هذه الحالة شديدة إلى درجة تدفع المصاب بها إلى مغادرة المكان عند صدور صوت لا يروق له.

وقد أجرى علماء أمريكيون بحثاً نُشر في مجلة “كارانت بيولوجي” المختصة بالأمراض العصبية، قاموا خلاله بتقييم فحوصات أجريت على أدمغة 42 متطوعاً، منهم 22 مصاباً بالميسوفونيا، وذلك بهدف فهم كيفية معالجة الدماغ للمشاعر تجاه أصوات معينة.

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وأظهرت النتائج بأن جزء الدماغ الذي يحدد المشاعر تجاه الأصوات، ازدادت فاعليته لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة الميسوفونيا، في حين كان نشاط أدمغة الأشخاص السليمين طبيعياً.

وبحسب الدراسة، فإن النشاط الزائد في الدماغ أثناء سماع أصوات معينة يدل على خلل ما في وظائف الشعور، ويؤدي إلى ردود أفعال رافضة لهذه الأصوات.

يذكر بأن أعراض حالة الميسوفونيا التي لم يجد العملاء علاجاً فعالاً لها بعد، تشمل الانزعاج من أصوات معينة، وزيادة في معدل ضربات القلب، والإفراط في التعرق، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا”