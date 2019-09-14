تعرف على طريقة عمل الجمبري المسلوق

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

من أهم تلك المأكولات الجمبري الذي يساعد على تعزيز خلايا الدم الحمراء، ويحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تجديد الخلايا التالفة بالجسم، كما يحتوي على السيلينيوم والذي يعد من الأنزيمات التي تقي خلايا الجسم من التعرض إلى الجذور الحرة المسببة للسرطان والعديد من الفوائد الأخرى التي نتعرف عليها فيما يلي، كما نتعرف على طريقة عمل الجمبري المسلوق بوصفتين شهيتين.



طريقة عمل الجمبري المسلوق:

المقادير:

كيلو من الجمبري.

عصير 2 ليمونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ورقة غار.

ماء.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر.

2 فص ثوم.

2 ليمونة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

بقدونس للتزيين.

فلفل حار حسب الرغبة

الطريقة:

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يتم نقع الجمبري المغسول المضاف إليه عصير الليمون لمدة نصف ساعة.

نقطع الفلفل الأخضر والليمون والبصل إلى شرائح رفيعة.

يتم تقطيع الفلفل الحار إلى قطع صغيرة الحجم، ويفرم الثوم.

نضع الماء على النار ويضاف إليه البصل وورق الغار والفلفل والثوم

نترك المكونات على النار حتى الغليان.

نصفي الجمبري من ماء النقع، ويضاف إلى المكونات على النار ويترك حتى تمام النضج.

يتبل بالملح والفلفل الأسود، والكمون ويتم التقليب.

يغرف الجمبري المسلوق في طبق التقديم، ويمكن تزيينه بالبقدونس وبالهناء والشفاء.

طريقة الجمبري المسلوق الإسكندراني

أهم فوائد الجمبري:

تناول الجمبري المسلوق يساعد على تعزيز خلايا الدم الحمراء؛ حيث إنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب12؛ ما يقي من الإصابة بالأمراض مثل الأنيميا وفقر الدم.

الجمبري يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تجديد الخلايا التالفة بالجسم.

تناول الجمبري يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، وهذا لأنه يحتوي على السيلينيوم وهو أحد العناصر المهمة التي تقي خلايا الجسم من التعرض إلى الجذور الحرة.

الجمبري يحتوي على بروتينات قليلة الدهون، والتي تساعد على الإحساس بالشبع؛ ما يساعد على إنقاص الوزن.

يحتوي الجمبري على اليود الذي يساعد على عملية الأيض؛ ما يساعد على حرق الدهون بالجسم.

مضادات الأكسدة التي توجد بالجمبري تساعد على الوقاية من التعرض إلى علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد البشرة.