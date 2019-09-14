دراسة: الملاكمين أكثر عرضة للخرف وفقدان الذاكرة بمعدل 52

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من تايلاند، أن الملاكمين أكثرعرضة للخرف وفقدان الذاكرة بمعدل 52%.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام العلماء بتحليل بيانات 20 من الملاكمين الهواة ومقاتلي الملاكمة التايلندية.

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وبعد ساعة واحدة ، أظهرت الاختبارات أن التواصل من المخ إلى العضلات لدى الملاكمين انخفض بنسبة 6%، كما أداؤهم أصبح أسوأ بنسبة 52% في اختبارات الذاكرة، وكلاهما عاد إلى طبيعته بعد 24 ساعة.

ويشعر الباحثون بالقلق من أن "تغييرات الدماغ المؤقتة" هي "تذكر للآثار التي تظهر بعد إصابة الدماغ".

وأضاف الفريق في جامعة ستيرلنج أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك "عتبة آمنة" عندما يتعلق الأمر بالخلاف، وتأتي النتائج وسط موجة من الأدلة المثيرة للقلق تظهر وجود صلة بين الضربات في الرأس والخرف.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "توماس دي فيرجيليو": "على الرغم من كونه عابرًا ، وجدنا أن التغييرات في الدماغ التي لوحظت بعد المباريات تذكرنا بالآثار التي شوهدت عقب إصابة الدماغ".

وأضاف "فيرجيليو": "النتائج التي توصلنا إليها مهمة لأنها تظهر الممارسات الروتينية قد يكون لها آثار فورية على الدماغ".