"قاتل الآيفون".. تعرف على مواصفات هاتف جوجل الجديد

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت عدد من المواقع المتخصصة بالتكنولوجيا، عن إستعداد شركة "جوجل" لطرح هاتفها الذكي الجديد "جوجل بكسل 4"، والذي يتميز بكاميرا تتفوق في جودتها على كاميرا هواتف "آيفون الجديدة.

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وبعد تسريب بعد البيانات حول هاتف جوجل الذكي، والذي أطلق عليه "قاتل الآيفون"، حيث يتميز الهاتف حسب ما تداولته التسريبات، بعدستين إحداهما 12 ميجا بكسل والأخر 16، بالإضافة إلى الوضع الليلي المتطور، والذي يسمح للمستخدم بالتقاط الصور فى الظلام، وإمكانية تكبير الصورة حتى 8 أضعاف.

وكشفت شركة "آبل" الثلاثاء الماضي،النقاب عن ”آيفون 11″، مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل،وتمنح إمكانيات ”آيفون 11“ المستخدم القدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، فضلًا عن كونه مزودًا بوضع ليلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظلام، كما يتميز بكاميرا أمامية مزودة بميزة التصوير البطيء.

وسيتفوق هاتف ”غوغل بيكسل 4“ على الآيفون الجديد أيضًا بكاميرتين أماميتين، بدلًا من واحدة فقط كما هو الحال مع آيفون 11، وسيأتي الهاتف مزودًا بـ“وضع الحركة“، الذي يساعد المستخدمين على التقاط الصور والفيديو بوضوح أثناء الحركة أو الاهتزاز.