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وشدد الرئيس المصري، في المداخلة التي أجراها خلال فعاليات مؤتمر الشباب الثامن اليوم السبت، على أنه لا يمكن أن "نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية".
وأوضح أن مصر لديها جيش وطني شريف صلب، وصلابته نابعة من شرفه.
وأشار إلى أن الجيش المصري، أشرف على مشروعات طرق تقدر بنحو 175 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ مشروعات بلغت تكلفتها 4 تريليون جنيه، معقبا: "جايين تشككوا في ذمم الناس، وإحنا معانا آلاف من المقاولين والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات".
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وحذر السيسي من خطورة ذلك قائلا "أنتم مش خايفين على الضباط الصغيرين أنهم يتهزوا بسبب ما يقال على قياداتهم، والجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا".
وأضاف "يقال إن العدد الذي يتابع الموضوع دا (الفيديوهات) بسيط، من حقكم تعرفوا، وكل أم كبيرة مصدقاني وبتدعي وكل أب كبير مصدقني وبيدعي، ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص".
وتابع "دا مش رد على حد، دا تأكيد لمعاني وقيم معروفة عني من زمان أوي، والجيش يعرف عني كده، لما تقولوله القائد بتاع كده، دا كلام خطير، وهز الثقة في الراجل دا خطير".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يحذر من "كلام خطير" يستهدف الجيش ويقول "أنا شريف وأمين ومخلص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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