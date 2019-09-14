جماعة "أنصار الله" تعلن مقتل قادة ميدانيين من الجيش اليمني

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية إغارة على مواقع عسكرية في جبهة الحلو بمديرية المصلوب غرب الجوف"، وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 3 قادة ميدانيين من الجيش وإصابة اثنين آخرين.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

في السياق، شنت "أنصار الله" عملية هجومية على مواقع للجيش في جبال حام شمال مديرية المتون غرب الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، إن الهجوم أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين، واغتنمت الجماعة خلاله أسلحة حكومية متنوعة.

وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة فريق هندسي تابع للجيش، في كمين نصبته الجماعة بعبوات ناسفة جنوب جبهة عنبرة في مديرية المتون.

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إلى ذلك، نفذ طيران التحالف العربي غارة على مديرية خب والشعف شرق الجوف، حسب المصدر.

وتدور على الساحة اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.