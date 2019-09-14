دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LaCie تقدم ذاكرة Rugged SSD Pro الخارجية بمنفذ USB-C ومعايير IP67 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت LaCie عن إصدارها الجديد من ذاكرة SSD الخارجية التي تأتي بمنفذ USB C، وتطلق إلى الأسواق بعنوان LaCie Rugged SSD Pro، والتي تتميز أيضاً بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار مع آداء سريع وسعر يبدأ من 400 دولار.

تأتي ذاكرة LaCie Rugged SSD Pro الخارجية الجديدة بآداء سريع، مع مواصفات تدعم معايير الأجهزة الحديثة من أجهزة الحاسب، حيث تضم منفذ Thunderbolt 3 مع منفذ USB-C.

وترتكز LaCie Rugged SSD Pro على ذاكرة Seagate FireCuda NVMe، بسرعة نقل بيانات 2800 ميجا بايت في الثانية عند إتصال الذاكرة عن طريق منفذ Thunderbolt 3، كما قدمت الشركة إصدار أصغر من ذاكرة Rugged SSD يرتكز أيضاً على FireCuda NVMe ويأتي بالجيل الثاني من منفذ USB 3.1 بسرعة نقل بيانات 950 ميجا بايت في الثانية.

Advertisements

أيضاً تأتي ذاكرة Rugged SSD Pro مع أدوات تحكم JHL7440 Titan Ridge Thunderbolt 3 من إنتل، كما تعد أول إصدار في الذاكرة يضم معايير Thunderbolt 3 الجديدة التي يمكن أن تدعم مستخدمي أجهزة MacBook Pro الجديدة في نقل البيانات مثل محتوى بدقة 8K على سبيل المثال.

ذاكرة Rugged SSD Pro تدعم المستخدم أيضاً بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، حيث تقاوم الغمر في الماء في عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة، ومن المقرر أن يتوفر النموذج بسعة 1 تيرابايت بسعر 400 دولار تقريباً، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 2 تيرابايت بسعر 700 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع LaCie تقدم ذاكرة Rugged SSD Pro الخارجية بمنفذ USB-C ومعايير IP67 ظهر على التقنية بلا حدود.