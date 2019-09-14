العراق: توافق كبير بين بغداد وموسكو في مواجهة التحديات المشتركة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم، أن التوافق الكبير بين بغداد وموسكو سيعزز مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أن العراق وروسيا يعملان سويا من أجل استقرار المنطقة.

وقال الصحاف، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ل‍بغداد في السابع والثامن من شهر أكتوبر المقبل تأتي في إطار جملة من التحولات على مستوى المنطقة، ودراسة الوضع مع بغداد ممثلة بالرئاسات الثلاث ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

وأضاف الصحاف، أن من المقرر مناقشة المخاطر والتحديات على مستوى المنطقة بما يتصل بعملية التصعيد بين طهران وواشنطن، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل الدعم المشترك بين بغداد وموسكو، مشيرا إلى أن الزيارة ستتناول أيضا دعم جهود العراق على مستوى قطاعات متعددة تتصل بالعلاقات بين البلدين على مستوى الطاقة والمجالات الأخرى السياسية والدبلوماسية.