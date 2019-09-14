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الشيخ محمد بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن «المراكز الحكومية السيئة»

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الشيخ محمد بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن «المراكز الحكومية السيئة» دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الشيخ محمد بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن «المراكز الحكومية السيئة»

اتخذ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدة قرارات مهمة عقب تلقيه التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، «وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.. وعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز.. المركز الأفضل تصدرها: هيئة الهوية بالفجيرة، وأسوأ مركز في الدولة هو بريد الإمارات في الخان».

وأشار حاكم دبي، أنه وجه بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورًا، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور.

كما وجه بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة في التقييم، ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، قائلًا إنه سيزورهم في تلك الأماكن، كما نوه أيضًا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن تقييم الخدمات سيكون سنوياً، قائلاً «لدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارات والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية»، وتابع «لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية.. لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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