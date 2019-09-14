- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
اتخذ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدة قرارات مهمة عقب تلقيه التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، «وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.. وعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز.. المركز الأفضل تصدرها: هيئة الهوية بالفجيرة، وأسوأ مركز في الدولة هو بريد الإمارات في الخان».
وأشار حاكم دبي، أنه وجه بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورًا، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور.
كما وجه بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة في التقييم، ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، قائلًا إنه سيزورهم في تلك الأماكن، كما نوه أيضًا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن تقييم الخدمات سيكون سنوياً، قائلاً «لدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارات والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية»، وتابع «لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية.. لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».
شاهد أيضاً من بي بي سي: طريقة جديدة كي يتذوق المكفوفون الفن المرئي
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
إصابة 17 شخصًا في مهرجان بوذي بسريلانكا
فيل يدهس المشاركين في مهرجان بوذي بمدينة كولومبوبي بي سي
-
" لا أظن أنني سأتمكن من محو تلك الصور من الإنترنت أبدا"
نشطاء يكافحون المواد الإباحية الانتقاميةبي بي سي
-
كيف يعيش اسد بين سكان دهوك؟
في دهوك بكردستان يرعى مأمون أسدا منذ كان شبلا .صغيرا عمره أيام .بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
طريقة جديدة كي يتذوق المكفوفون الفن المرئي
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ محمد بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن «المراكز الحكومية السيئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.