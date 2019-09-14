جيبوتي تُدين العمل الإرهابى الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية جيبوتى بشدة استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو فى محافظة بقيق وهجرة خريص. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، عدت هذا العمل المستنكر استمراراً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعى موقفاً دولياً أكثر حزماً فى وجه الإرهاب.

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