شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في جزيرة ميون اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 400 سلة غذائية، تزن 29 طنًا و600 كيلو جرام فى جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1,200 فرد.
ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية،يأتى التوزيع فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز، للشعب اليمنى الشقيق.
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