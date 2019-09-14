شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يلتقى الرئيس الإريترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم ، الرئيس الإريترى أساسى أفورقى الذى يزور الخرطوم حاليًا . ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية،أوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى عمر بشير مانيس فى تصريح صحفى، أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك فى كافة المجالات التي من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مؤكداً أن اللقاء بحث سبل تطوير علاقات الجوار بين البلدين .

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