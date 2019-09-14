شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت دولة الكويت، بشدة، الهجومين اللذين طالا صباح، اليوم السبت، منشأتين تابعتين لشركة أرامكو فى محافظتى "بقيق" وهجرة "خريص" فى السعودية، وأديا إلى اندلاع حريقين تم السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفي اليوم، إن الكويت وفى الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبى الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإمدادات الطاقة العالمية، لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولى ببذل جهود مضاعفة، للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".

وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها فى كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.