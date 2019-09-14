غريفيث: استهداف الحوثيين لمنشآت نفط سعودية "تهديد للأمن الاقليمي"

علي عويضة/ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن استهداف الحوثيين لمنشأتين نفطيتين في السعودية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

وفي بيان نشره موقعه الإلكتروني، أعرب "غريفيث" "عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في السعودية، والتي تبناها الحوثيون".

وأضاف "غريفيث" أن "هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية".

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ودعا المبعوث الأممي "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، ومنع تكرار حوادث كهذه".

وقال إن هذه الحوادث "تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلا".

وأشار إلى أنها أيضا "تعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم استهداف منشأتين نفطيتين سعودينين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ"أرامكو".

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