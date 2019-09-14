قدم: انتصار هام للجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

إبراهيم محمود/ الخليج 365

حقق فريق الجزيرة الإماراتي، السبت، فوزًا هامًا على مضيفه النصر العماني بهدف دون رد، في مباراة الذهاب لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

قدم الفريقان مباراة قوية، كانت الأفضلية للجزيرة في أغلب أوقاتها مع وجود محاولات من جانب أصحاب الأرض.

ونجح الجزيرة في تحقيق الاستفادة المطلوبة من مباراة الذهاب خارج ملعبه بتحقيق الانتصار بهدف أحرزه زايد العامري في الدقيقة 23.

Advertisements

وتقام مباراة الإياب على ملعب الجزيرة يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويحتاج الجزيرة لكي يتأهل لثمن النهائي، أن يحقق في مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.