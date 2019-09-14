الإمارات: جنودنا الـ6 الذين قتلوا بـ"أرض العمليات" كانوا في اليمن

أبو ظبي/ الخليج 365
قالت الإمارات، السبت، إن جنودها الستة الذين قتلوا في "أرض العمليات" الجمعة، كانوا يقاتلون في اليمن.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إعلان أبو ظبي، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أداء واجبهم بأرض العمليات" دون أن تحدد مكان الحادث.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، السبت، أن الجنود قتلوا وهم "يؤدون واجبهم الوطني في أرض العمليات.. وهم يدافعون عن الشعب اليمني ضد عصابة تمردت على السلطة الشرعية".
وتعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي يقود عملية مسلحة ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف بقيادة السعودية القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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