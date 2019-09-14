وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعا في يده.
وتضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظراً لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل.
وكان المقطع قد أظهر شخصاً يحمل طفلا رضيعا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه، وتفاعلت وزارة العمل مع المقطع وطالبت بتزويدها بمعلومات عن الحالة للتعامل معها وفق الأنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يصدر أمرا بالقبض على مطلق النار الذي يحمل الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.