توتر شرق الفرات... "قسد" تواصل المداهمات والاعتقالات وسط سخط شعبي

وأفادت "سانا" أن "ميليشيا "قسد" الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي بمناطق انتشارها في الجزيرة السورية حيث اعتقلت خلال الساعات الماضية عددا من الشبان في مناطق متفرقة ضمن حملات ما تسميه "التجنيد الإجباري" فيما تتواصل "حالة الفلتان الأمني التي تسببت أيضا بمقتل عدد من عناصر الميليشيات في مناطق عدة".

sputnik

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن دوريات تابعة لميليشيا "قسد" قامت بمداهمات في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة اعتقلت على إثرها 3 شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن "قسد" داهمت وفتشت عددا من المنازل السكنية في مدينة عين عيسى وبلدة سلوك بريف الرقة الشمالي بذريعة البحث عن مطلوبين وتسببت بحالة من الذعر في صفوف الأهالي.

وعلى محور آخر في ريف الحسكة أفادت مصادر "سانا" بـ "استمرار سياسة التضييق على الأهالي عبر حملات الاعتقال التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي وأقدمت خلال الساعات الماضية على اعتقال 21 شابا اثنان منهم في حي عويران بمدينة الحسكة و11 في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي وساقتهم إلى التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها".

وتتواصل حالة الفوضى والفلتان الأمني والهجمات المجهولة ضد فصائل "قسد" التي أدت إلى مقتل العشرات منها خلال الأشهر الماضية، وبحسب "سانا"، يأتي هذا التوتر جراء سياسات "قسد" القمعية بحق الأهالي وعمليات الانتقام والتصفيات التي تتم بشكل شبه يومي.