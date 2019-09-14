دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات: Automatic Dark Theme لجدولة الوضع المظلم على أندرويد 10 © Tech World قدمت بواسطة

بعد أن أصبح معلومًا للجميع، أتاح أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد صاحب رقم إصدار “أندرويد 10″، ميزة الوضع المظلم على مستوى النظام. فضلًا عن تلقي المزيد والكثر من التطبيقات لهذا الدعم، ومع ذلك، لا يوجد خيار افتراضي لجدولة التبديل بين وضع الضوء والظلام تلقائيًا.

ونظرًا لطبيعة أندرويد المفتوحة، فكل شيء غير موجود أو غير مدعوم، تأتي به التطبيقات الخارجية لسد الفجّوة الموجودة.

ولهذا الشأن، تم إطلاق تطبيق Automatic Dark Theme الذي باختصار يُتيح لك أمر جدولة التغيير بين الوضع العادي والمظلم.

وقبل ذلك، عليك القيام بخطوة أولى، وهي توصيل هاتفك بجهازك الحاسوب وتشغيل وتشغيل أمر ADB.

على أي حال، سيُتيح التطبيق لمستخدميه تحديد أوقات محددة لتنشيط وإلغاء تنشيط السمة المظلمة.

وبشكل افتراضي، يتم تشغيل الوضع المظلم في الساعة 10 مساءً ويعود إلى الضوء في الساعة 7 صباحًا، ولكن يمكنك ضبطه حسب رغبتك.

فيما يخص إمكانية استخدام تطبيق Automatic Dark Theme، فعندما تقوم بتثبيته لأوّل مرة. فإنه يرحب بك بتعليمات حول كيفية إعطائه إذن إعدادات تأمين الكتابة الذي يسمح له بتغيير السمة على مستوى النظام.

ومن الممكن أن تحتاج إلى إلغاء قفل إعدادات مطور البرامج لتنشيط تصحيح أخطاء USB.

بعد ذلك، يمكنك توصيل هاتفك بالكمبيوتر وتشغيل أمر ADB الموجود في الأسفل. وفي النهاية، يتحقق التطبيق مما إذا كان لديه الإذن المطلوب، ويمكنك البدء في استخدامه الآن.

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أخيرًا، تطبيق Automatic Dark Theme متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر جوجل بلاي، وبما أن الأمر يتعلق بالوضع المظلم الكامل، فهو متاح على أندرويد 10 فقط.

تحميل تطبيق Automatic Dark Theme على أندرويد.

أوامر الـ ADB المطلوبة:

على موجّه الأوامر في ويندوز 10:

adb shell pm grant com.cannic.apps.automaticdarktheme android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

على PowerShell في ويندوز 10:

.\adb shell pm grant com.cannic.apps.automaticdarktheme android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

على التيرمينال في لينكس وماك:

./adb shell pm grant com.cannic.apps.automaticdarktheme android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

التدوينة جديد التطبيقات: Automatic Dark Theme لجدولة الوضع المظلم على أندرويد 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.