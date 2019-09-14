شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل للحوثيين بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد. وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت"، بأن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى حاولت التقدم نحو مواقع الجيش جنوبى وشرقى مديرية التحيتا. وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

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