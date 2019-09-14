شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودى: صادرات النفط لا تزال مستمرة بعد حريق أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد التلفزيون السعودى الرسمى، أن صادرات النفط من المملكة السعودية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية، معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية التى يتواجد مراسلها حاليا فى بقيق، أن استعدادات هائلة تتخذ من قبل "أرامكو" والجهات المعنية الحكومية بغية ضمان الجهوزية لأى حادث طارئ فى شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة فى مجال تصدير النفط.
وذكرت القناة، أن السلطات السعودية تطمئن مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردى ومصدرى الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كى تبقى المملكة المصدر الأول والهام فى تصدير الطاقة حول العالم.
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