شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يلتقى رئيس البعثة الأممية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى، اليوم السبت، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة الذى يزور الجزائر حالياً. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه جرى خلال اللقاء - الذى يندرج فى إطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين و الأمميين - تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالى للأزمة الليبية. وأكد بدوى للمبعوث الأممى دعم الجزائر الثابت واللامتناهى للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسى "للأزمة فى ليبيا" فى أقرب وقت ممكن.

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