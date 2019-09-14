شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن أسوأ 5 مراكز خدمة فى الإمارات وأفضل 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، اليوم عن أفضل وأسوأ خمسة مراكز خدمة حكومي ضمن قائمة ضمت 600 مركز، حيث حازت هيئة الهوية بالفجيرة على المركز الأول بينما جاءت هيئة "بريد الإمارات في الخان" بالمركز الأسوأ من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي على وقع التواصل الاجتماعى " تويتر": "الإخوة والأخوات..وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي، ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة بريد الامارات في الخان ".





وأضاف عبر "تويتر": "وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور، ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم، ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة" .

وكان بن راشد قد أعلن على حسابه الرسمي عبر تويتر في الأول من يوليو الماضى أنه وجه بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي على مستوى الدولة .

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ويؤكد هذا مكانة الإمارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، يقوم على أعلى معايير الشفافية والصرامة والالتزام بقاعدة أساسية هي تعزيز جودة الحياة، وتحقيق سعادة الإنسان، في المجالات كافة وتحقيق الهدف المنشود دائماً الذي يؤكد مقولة الشيخ محمد بن راشد: " لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا، وفقا لما نقلته "البيان" الإماراتية.

وكان الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم أطلق "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" في مارس 2011 للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتي أرجاء الدولة بنفس الجودة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.

ويتضمن البرنامج عدة محاور منها ، تصنيف مراكز الخدمة الحكومية (من نجمة إلى سبع نجوم)، وميثاق خدمة المتعاملين الموحد، وملتقى الإمارات للخدمة المتميزة، ودليل جودة الخدمات الحكومية، واعتماد مواصفة قياسية للخدمات الحكومية.