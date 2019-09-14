شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شبكة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خلال "زيارة الأربعين" فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء تمكنت من إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 عناصر كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، وذلك خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وأشار البيان، إلى أنه من بين أفراد الخلية زوجة لإرهابى فى سوريا، لافتا إلى أن عملية القبض تمت فى (سامراء) و(الجلام) بعد متابعة مستمرة، وأخذ الموافقات القضائية.

يذكر أن (زيارة الأربعين) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى (كربلاء) مشيا على الأقدام، فى حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.