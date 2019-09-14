الإذاعة والتلفزيون السعودية: تعيين فارس بن حزام مديراً عاماً لقناة الإخبارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قراراً بتعيين فارس بن حزام، مديراً عاماً لقناة الإخبارية، ومسئولا عن الشؤون الإخبارية فى التلفزيون والإذاعة فى الهيئة. ونشرت الهيئة عبر حسابها على تويتر، نص القرار، الذى تضمن تعيينه مديرا لقناة الإخبارية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون فيما أشارت صحيفة سبق، إلى أن الإعلامي فارس بن حزام، يحمل خبرات إعلامية واسعة فى الصحافة الورقية والتلفزيون، حيث أمضى أكثر من 10 سنوات فى قناة العربية، وعُيّن قبل سنوات قليلة مديرًا لتحرير قناة "العربية". Advertisements

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