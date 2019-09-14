شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثامين شهداء الإمارات إلى مطار البطين فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن وصول جثامين شهداء الوطن الإماراتى، اليوم السبت، إلى مطار البطين الخاص فى أبو ظبى.

ووفقا للوكالة، وصلت إلى مطار البطين جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة، النقيب سعيد أحمد راشد المنصورى، الوكيل أول على عبد الله أحمد الظنحانى، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامرى، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبى، الرقيب سيف ضاوى راشد الطنيجى، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

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وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء حيث كان فى الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، نعت أمس الشهداء الستة، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية خلال أدائهم لواجبهم الوطنى فى أرض العمليات، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.