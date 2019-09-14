شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى السعودية يدين الهجمات على منشأتى أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد السفير الأمريكى لدى السعودية جون أبى زيد، اليوم السبت، بالهجوم بطائرات مسيرة على منشأتى نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، والتى أعلنت جماعة الحوثى اليمنية مسؤوليتها عنها، وقال إن الهجمات "تصرف غير مقبول".

ونقل حساب السفارة على تويتر عن أبى زيد، قوله "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التى نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتى نفط فى محافظة بقيق وهجرة خريص، إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتى تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضى عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة".