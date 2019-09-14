منظمة تونسية تقول إنها رصدت مئات المخالفات خلال الحملات الانتخابية

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365منظمة "أنا يقظ" الرقابية قالت في مؤتمر صحفي:

- تلقينا ألف و554 استمارة ملاحظة، رصدنا من بينها أكثر من 260 مخالفة من النوع الخطير

- أبرز المخالفات تمثلت في العنف الانتخابي، وشراء الأصوات، والإشهار السياسي

- نرصد خرق واضح للصمت الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت منظمة "أنا يقظ" التونسية (غير حكومية)، السبت، إنها رصدت مئات المخالفات في الحملات الانتخابية لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته العضوة بمنظمة "أنا يقظ" فدوى العوني، منسقة "مشروع ملاحظة الحملات الانتخابية لعام 2019".

و"أنا يقظ" منظمة رقابية تونسية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، وهي نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.



وقالت فدوى في المؤتمر الذي خُصص لتقديم حصيلة عملية مراقبة الحملات، إن "المنظمة تلقت ألف و554 استمارة ملاحظة، رصدنا من بينها أكثر من 260 مخالفة من النوع الخطير".

وأضافت أن أبرز المخالفات تمثلت في العنف الانتخابي، وشراء الأصوات، والإشهار السياسي، وجمع بطاقات الهوية وأرقام هواتف الناخبين، والدعاية في المؤسسات العمومية، واستعمال خطاب عنف وكراهية، واستغلال الخطاب الديني.

Advertisements

وأوضحت أن "مراقبي المنظمة لاحظوا ظاهرة استغلال الأطفال في كل الدوائر الانتخابية ولدى جلّ المترشحين للرئاسيات".

ومنذ انطلاق الصمت الانتخابي في الساعة الأولى من صباح السبت، سجّلت المنظمة مخالفات عديدة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي، رغم أن أغلب اللافتات الإشهارية (الدعائية) الكبرى للمرشحين تم إزالتها قبل منتصف الليل.

وفي هذا السياق، قالت فدوى: "نرصد منذ انطلاق الصمت الانتخابي حملات ما زالت متواصلة وتدوينات مدعّمة (مموّلة) على مواقع التواصل الاجتماعي وهي خرق واضح للصمت الانتخابي على الفضاء الافتراضي".



وامتدت الحملات الانتخابية الرئاسية في تونس من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، ويتوجه الأحد التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد.



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من اللجنة العليا للانتخابات في تونس، على تصريحات "أنا يقظ".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.