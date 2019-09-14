وزير التعليم يدشن لقاء قيادات التعليم الجامعي في الجامعة الإسلامية

ندى البركاني

دشن معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ مساء امس الجمعة لقاء قيادات التعليم الجامعي الذي يقام حاليا بالجامعة الإسلامية ، وذلك بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار د. حاتم المرزوقي ، ومديري ووكلاء الجامعات .

وألقي سعادة مدير الجامعة الإسلامية المكلف د. عبدالله بن محمد العتيبي كلمة رحّب فيها بالحضور في الجامعة الإسلامية التي وصفها بأنها ” جامعة الثقافات المتنوعة ” .

وقال انها هدية المملكة العربية السعودية للعالم أنشأها الملك سعود قبل ٦٠ عاما ، وخرجت حتى اليوم اكثر من ٧٠ الف خريج من ٢٠٠ بلد وإقليم ، عادوا إلى بلادهم سفراء سلام وسواعد بناء وكان منهم العلماء والسفراء والوزراء يحملون رسالة الخير والسلام والنور من بلد الخير والنور والسلام .

وعرض معاليه خلال هذا الافتتاح عددا من مستجدات الجامعة التي تحققت بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم .

وشاهد الحضور فيلما وثائقيا حول دور الجامعة ونشاطاتها ومنجزاتها التعليمية .

كما تجول معاليه والحضور في معرض الثقافات الذي يمثل جانبا من التنوع في جنسيات الطلاب ، كما اطلعوا على حاضنة أعمال باب المدينة .

من جهه أخرى يعقد قيادات التعليم الجامعي اليوم السبت ورشة العمل التي يناقشون فيها عددا من المبادرات والبرامج في إطار تعزيز المكانه العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي في المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .