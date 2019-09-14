ما لا تعرفه عن تناول الجبن البارميزان وتأثريها على الصحة

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يعتبر جبن البارميزان من أكثر أنواع الجبن فائدة للصحة بحسب خبراء التغذية.



فيما يلي 5 أسباب تجعل من جبن البارميزان مفيداً لصحة الإنسان، بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- خالي من اللاكتوز

يعد عدم تحمل اللاكتوز، وهو السكر الرئيسي الموجود في اللبن، مصدر قلق متزايد لدى الكثيرين. ولحسن الحظ، فإن جبن البارميزان خالٍ تماماً من اللاكتوز، وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

2- يحتوي على نسبة عالية من البروتين

البارميزان هو أكثر أنواع الجبن غنى بالبروتين على الإطلاق، حتى أنه يتفوق على معظم اللحوم بنسبة البروتين الموجودة فيه، إذ يحتوي كل 100 غرام من جبن البارميزان على 35.8 غرام من البروتين، في حين يحتوي كل 100 غرام من صدور الدجاج على 31 غرام من البروتين.

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3- غني بالعناصر الغذائية

يحتوي جبن البارميزان على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامينات د و ب2، و ب 12، إضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك والمغنيزيوم.

4- يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية

يصعب العثور على أحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل طبيعي في الأطعمة الأخرى غير المأكولات البحرية مثل الأسماك والمحار. على الرغم من أن محتوى أوميغا 3 في البارميزان ضئيل مقارنة بالكمية الموجودة في المأكولات البحرية، إلا أنه يقدم كمية معقولة من الأحماض الدهنية، بالنظر إلى أن الجبن هو طعام نباتي. تلعب هذه الأحماض الدهنية دوراً في تقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

5- يحتوي على بكتريا الأمعاء المفيدة

يحتوي جبن البارميزان على بكتريا الأمعاء المفيدة التي تساعد في عملية الهضم، وتساهم في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال.