السفير اللبناني في الولايات المتحدة يرد على صورة قائد الجيش والعميل الفاخوري

قام السفير اللبناني في الولايات المتحدة، غابريال عيسى، بالرد على الحملات المستهدفة لقائد الجيش اللبناني من خلال نشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تجمعه مع جوزف عون.

وعلق عيسى على الصورة قائلا "ما تعلّو صوتكم كتير، لا نهابكم، عدم الرد على إشاعاتكم وتحريضاتكم هي بكل بساطة لانهماكنا المضني عهداً ووزارةً وجيشاً وسفارةً صفاً واحداً بحماية لبنان فعلاً".

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وختم قائلا "يعني بالمشبرح مش فاضيين لسخافاتكم".

وأصدرت عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه التالي: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقائد الجيش العماد جوزيف عون تجمعه مع الموقوف العميل عامر الياس الفاخوري. يهم قيادة الجيش أن توضح بأنّ هذه الصور قد تمّ التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأوّل من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، كما اعترف انه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".