وزير خارجية الإمارات يوجه رسالة حول "التوطين"

وكانت صحيفة "البان" الإماراتية نشرت مقطع خاص بمسح أجرته عن أكثر الشركات وأقلها توظيفا للمواطنين، استنادا لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2018.

وغرد الوزير الإماراتي، تعليقا على الفيديو قائلا "أين المسؤولية تجاه المجتمع؟".

​ورد أحد المتابعين يقول "من باب التوضيح، يجب منح الشركات التي تقوم بتوظيف المواطنين امتيازات مقابل إلزامهم بتوظيف المواطنين.. وهكذا سلمت سيدي على هذه التغريدة الطيبة".