شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفى.
وشهدت الجلسة الخامسة للمحاكمة، التى عقدت فى معهد العلوم القضائية والقانونية فى ضاحية "أركويت"شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.
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