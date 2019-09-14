بيان سوداني رسمي بشأن وفيات الكوليرا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لمصابين بمرض الكوليرا

وأضافت الوزارة أن الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم "67 إصابة، منها 18 إصابة بغرف العزل، لا تزال تتلقى العلاج"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق، بجنوب شرق السودان.

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وكانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت في بيان سابق، أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وقد طلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية، استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.